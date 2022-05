Swissbau-Aussteller im Krisenmodus – Kontingente, Lieferschwierigkeiten und Preiserhöhungen Die Auswirkungen der russischen Invasion auf die Schweizer Wirtschaft betreffen viele Aussteller der Basler Baumesse direkt. Kurt Tschan

Auch an der Swissbau Compact wird viel über die Folgen des Krieges in der Ukraine diskutiert. Foto: Nicole Pont

Kuratle & Jaecker versorgt das holzverarbeitende Gewerbe in der Schweiz. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sieht sich der Holzhändler, der auch einen Standort in Füllinsdorf hat, vor grosse Herausforderungen gestellt. Objektberater Samuel Halter bezeichnet die Situation als sehr angespannt. «Die Preise steigen, die Lieferfristen werden länger», sagt er. Länder wie die Ukraine sind bei der Holzversorgung in Europa von Bedeutung. Decklagen für die Herstellung von Eichenparkett etwa stammen grossmehrheitlich aus der Ukraine. Wegen der russischen Invasion sind die Bezugsmengen inzwischen kontingentiert. «Es wird struber», sagt Halter, einer der 235 Aussteller an der aktuellen Swissbau Compact.