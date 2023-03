Ausser Spesen natürlich nichts gewesen: Aussenminister Ignazio Cassis (r.) begrüsst Maroš Šefčovič zu einem Gespräch in Bern (15. März 2023). Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Mittwochabend traf sich unser Aussenminister Ignazio Cassis mit Maroš Šefčovič, dem EU-Kommissar, der für die Beziehungen Brüssels zur Schweiz zuständig ist. Ausser Spesen natürlich nichts gewesen, was man wusste, bevor der Besuch überhaupt angekündigt worden war, auch wenn das EDA tapfer das Gegenteil vermeldete: konstruktives Blabla an einem konstruktiven Dinner voller Blabla aus Bundesbern, das bekannt ist für Blabla. Wer meint, ich möchte mich über Cassis lustig machen, irrt. Mitleid überwiegt.