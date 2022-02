Rechtskonservative machen mobil – Nach Burka und Minarett steht neu der Basler Friedhof im Kreuzfeuer Sollten die Abdankungsräume des Hörnli-Friedhofs konfessionsneutraler daherkommen? Nein, findet die SVP Riehen – und erhält Unterstützung von einem einflussreichen Verein. Simon Bordier

Dominik Heiber, stellvertretender Leiter der Friedhöfe Basel, präsentiert das mobile Kreuz der Friedhofskapelle 1. Foto: Kostas Maros

Die Kreuz-Debatte am Hörnli-Friedhof in Riehen wird zum nationalen Politikum. Nach dem SVP-Ortsverband will sich nun auch das Egerkinger Komitee für den Erhalt von Kruzifixen und christlichen Wandgemälden auf dem grössten Friedhof der Schweiz einsetzen.