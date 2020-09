Der Baselbieter Volkswirtschaftdirektor Thomas Weber unterstützt persönlich die Begrenzungsinitiative. Foto: Pino Covino

Die Regierungen der Nordwestschweizer Kantone treten vereint gegen die Begrenzungsinitiative der SVP an. An einer gemeinsamen Medienkonferenz am Montagmorgen in Liestal haben die fünf Regierungsvertreter unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass eine Annahme des Volksbegehrens der Region wirtschaftlich nur schaden würde.