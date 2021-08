Toiletten-Innovation – Kompotois: Mobile Toiletten ohne Wasser und Chemie Immer häufiger sind in der Region Toilettenhäuschen aus Holz zu sehen. Das Versprechen des Herstellers Kompotoi: eine nachhaltige Lösung im Umgang mit der menschlichen Notdurft. Tobias Burkard

Die Kompotoi-Toiletten brauchen keine Chemie. Foto: Marc Dahinden

Reinach, Riehen, Arlesheim oder Muttenz: Immer mehr Baselbieter Gemeinden stellen an öffentlichen Orten Kompotoi-Toiletten auf. Der Hersteller verspricht mit seinen Holzhäuschen eine nachhaltige Lösung im Umgang mit dem menschlichen Geschäft. Aus dem «human output» werde ganz ohne Chemie Dünger hergestellt.

Doch wie funktioniert dieser Vorgang? Der Mitbegründer der Komposttoiletten, Jojo Linder, erklärt: «Anstatt das Geschäft mit Trinkwasser wegzuspülen, verwenden wir in unseren Toiletten Hobelspäne, um es abzudecken.» Das Material werde danach in die Kompostieranlage anstatt in die Kläranlage gebracht. «Wir sehen den ‹human output› als Rohstoff an und recyceln ihn, so kann der Dünger wieder in den natürlichen Kreislauf gebracht werden», sagt Linder.