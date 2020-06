SP-Präsident Koller gibt seinen Rücktritt

Fünfeinhalb Jahre Parteipräsident im noch jungen Leben des 26-jährigen Adil Koller sind genug. An der Delegiertenversammlung in Bottmingen am Donnerstagabend kündigte er seine Demission per Mitte Oktober an. Den Genossen bleibt er im Landrat erhalten.