Basler Polizisten vor Gericht – Kompletter Freispruch für alle drei Kein Amtsmissbrauch, keine Urkundenfälschung – dennoch hat das Basler Strafgericht die Verhältnismässigkeit der Kleiderdurchsuchung infrage gestellt. Mischa Hauswirth

Das Gericht kritisiert die Praxis einer obligatorischen Kleiderdurchsuchung, wenn jemand von der Polizei in Gewahrsam genommen wird.

Foto: Keystone/Georgios Kefalas

Als Nächstes wäre eigentlich die Politik am Zug, um die Praxis der Basler Polizei einzuschränken und neue Regeln zu installieren. Denn eine Kleiderdurchsuchung müsse immer auf ihre Verhältnismässigkeit hin geprüft werden und könne nicht einfach per se angewendet werden, sagte Richterin Sarah Cruz (FDP) am Dienstag bei der Urteilseröffnung im Prozess gegen drei Polizisten der Kantonspolizei Basel-Stadt. Das Gericht fand jedoch aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen nichts, was sich zwei junge Polizistinnen und ein Wachtmeister hätten zuschulden kommen lassen – und sprach die drei von den Anklagepunkten des Amtsmissbrauchs und der Urkundenfälschung frei. Die Staatsanwaltschaft hatte die beiden Frauen und den Mann angeklagt, nachdem das Appellationsgericht einen Einstellungsentscheid gekippt hatte (BaZ berichtete).