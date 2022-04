Der neue DS 4 – Kompakt Couture Der Franzose empfiehlt sich als extravagante Alternative zu den üblichen Verdächtigen aus Deutschland. Sein Luxusversprechen hält er, aber er hat auch gewisse Nachteile. Nina Treml

Der neue DS 4 setzt auch in der Kompaktklasse auf extravagantes Design. Foto: DS Automobiles

Für eine kulturelle Grossmacht, die der Welt in so vielen Belangen den Massstab für Luxus diktiert, muss es ganz schön frustrierend sein, in Sachen Premiumautos nicht als erste Adresse zu gelten. Okay, zu Vorkriegszeiten glänzte Frankreich mit der ikonischen «Gangsterlimousine» Citroën Traction Avant, und unvergessen sind natürlich auch die originale DS sowie das mit einem Maserati-Motor bestückte Coupé SM der 1970er.