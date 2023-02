400 Jahre Basler Fasnacht – Kommunisten-Sympathisanten, böse Clowns und eine Untergetauchte Was haben Alte Glaibasler, Märtplatz-Clique, Rätz und Rumpel gemeinsam? Ihr Alter: 100 Jahre. Und jede Menge Geschichte und Geschichten. Dominik Heitz

Märtplatz-Clique: «Syt eh und je, ai Variété!» Foto: Pino Covino

Rätz – für einmal ist die Clique noch etwas totaler als sonst: Vom Binggis bis zum Senior startet die Fasnachtsgesellschaft beim Claraplatz ihren Cortège, schliesslich kann die Rätz ihren 100. Geburtstag feiern. In hoffnungsvollem Grün sind Kostüme, Larven und Laternen gehalten, denn ihr Sujet heisst «Im griene Schimmer – Rätz fir immer».

Grün – das war nicht immer so. Bei ihrer Gründung im Jahr 1923 war die Clique rot, tiefrot. Sie nannte sich «Arbeiter-Tambouren-Vereinigung Rätz-Clique». Vorwiegend Hilfsarbeiter und Männer mit handwerklichen Berufen waren dabei, die in Kleinbasler Arbeiterquartieren wohnten. Die Clique betrachtete sich ausdrücklich als Teil der politischen Arbeiterbewegung und hatte in ihren Statuten auch das Bekenntnis «zu den Prinzipien der modernen Arbeiterbewegung» hochgehalten.

Ohne Samt und Seide

Es war damals die Zeit des Klassenkampfes, als das Klima zwischen Arbeitern und Bürgertum äusserst angespannt war. So verbot die Rätz ihren Mitgliedern, bürgerlichen Vereinen oder Organisationen anzugehören, und untersagte ihnen «die aktive Teilnahme an Festen und Veranstaltungen bürgerlicher Vereine». Dafür nahm sie an Feiern der Kommunistischen Partei teil und unterstützte auch die SP.

Die Rätz war aber auch eine Clique, die – unabhängig von der Parteipolitik – Arbeitern ermöglichte, Fasnacht zu machen. Entsprechend wurde auf das Cliquenbudget Rücksicht genommen. In einem Brief an das Fasnachts-Comité schrieb sie: «Wohl kann es sich unsere Gesellschaft nicht leisten, in Seide und Sammet ihre Mitglieder zu kleiden, wie das leider immer mehr und mehr Trumpf» werde. Doch halte sie deswegen nicht minder ihre Fasnachtstradition hoch.

Rätz-Clique 1923: «Im griene Schimmer – Rätz für immer». Foto: Dominik Heitz

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kam, begann sich die Rätz – wie andere Arbeitervereine auch – langsam zu verbürgerlichen. Schliesslich war bei ihrem 50-Jahr-Jubiläum bei der Gratulation des Comités nichts mehr von einer politischen Vergangenheit zu hören. Und das ist nun auch schon wieder 50 Jahre her. Heute? Sagen wir es mit einem Rätz-Laternenvers:

Dr Blick schrybt in grosse «letter»:

D Rätz isch aifach «better».

Die Familienclique

Während die Rätz schon seit langem auch Frauen in ihren Reihen hat, sind die 100-jährigen Alte Glaibasler (AGB) eine reine Männerclique geblieben. Die AGB war bei ihrer Gründung unpolitisch und war – auch wenn bis heute keine Frauen dabei sind – eine Art Familienclique. Der Vater zog den Sohn nach, und man schaute, dass Interessierte zur Clique passten. Die Mitglieder gehörten der Mittelschicht an.

«100 Joor Zirkus AGB»: Alti Glaibasler, Stamm. Foto: Nicole Pont

Aber natürlich kam es immer wieder einmal zu Diskussionen über die Aufnahme von Frauen, denn gerade bei den Pfeifern hatte die AGB Nachwuchssorgen. Doch das ist an ihrem 100. Geburtstag kein Thema. Ihr Sujet «100 Johr Zirkus AGB» nimmt nicht Bezug auf die Cliquengeschichte. Im Zeedel lassen sie ihre bedeutendsten Fasnachtssujets Revue passieren, und auf der Route treten sie als eigentlicher Zirkus auf – mit Nummerngirls, Clowns und einem Elefanten im Käfig. Ja sie haben sogar ein veritables Programm auf die Beine gestellt: Bei jedem Marschhalt stellen sie für das Publikum einige Bänke im Halbrund auf und lassen vor der Laterne Tanzbären, Messerwerfer und andere Artisten auftreten – hereinmarschiert, Eintritt frei.

Fünf kleine Ruesser

Ebenfalls artistisch unterwegs ist die 100 Jahre alte Märtplatz-Clique: «Syt eh und je, ai Variété» heisst ihr Sujet. Auf der Laternenvorderseite beleben ein Waggis und verschiedene Artisten die Theaterbühne und feiern das Leben. Die Rückseite dagegen zeigt einen bösen Clown, der die dunkle Seite der Welt symbolisiert.

Dazu passen die letzten vier Zeilen des Zeedel:

Hereinspaziert ins Variété!

Fasnacht mache mir au wyter!

Hereinspaziert ins Variété!

S Lääbe isch jo sunscht gnueg schytter!

Die Märtplatz-Clique ist eine bestandene Männerformation. Entstanden ist sie aber aus einem Buebeziigli. Otto Deiss und Alfred Hofmann senior, zwei am Marktplatz ansässige Geschäftsmänner, konzipierten 1923 eine Clique für ihre kleinen Söhne, deren Freunde und Schulkameraden.

Das Buebeziigli, das sich im Jahr 1924 auf dem Marktplatz formierte, wurde kaum wahrgenommen. Fünf Buben bildeten in Halblarven den Vortrab. Dann folgte ein Tambourmajor, hinter dem fünf kleine Ruesser trommelten – mit beschränktem Pfeifermarsch-Repertoire, bestehend aus Morgestraich, Arabi und dem Anfang der Alten Schweizer Märsche. Mit dabei hatten sie ein Laternlein auf einem Leiterwagen.

Mit diesem Züglein wurde der Grundstein zur Märtplatz-Clique gelegt. Die anfangs kleine Fasnachtsgesellschaft wurde gösser und älter. Und um das Weiterbestehen zu sichern, rief man 1945 eine junge Garde ins Leben.

Die Clique hielt die Qualität der Basler Fasnacht hoch. Mit Bolo Mäglin, Journalist, Publizist, Schriftsteller, Dichter und Kabaretttexter, hatte sie von 1925 bis 1972 einen stadtbekannten Zeedeldichter, und mit Werner Nänny einen herausragenden Laternenmaler.

Kingdom of Lepmuria

Auch die Rumpel-Clique, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern kann, hatte immer mal wieder ein gutes Händchen für Laternenmaler. Mit Ernst Rudin, der in den 1960er- und 1970er-Jahren die Lampe malte, konnten sie auf einen Künstler zählen, der Basler Laternengeschichte schreiben sollte.

Wie kam die Clique bloss zu ihrem Namen? 1923 trafen sich ein paar Kleinbasler wenige Tage vor der Fasnacht und beschlossen, nach Jahren als Zuschauer endlich wieder einmal an der Fasnacht zu trommeln. Einer dieser Männer stellte sein Büro für eine Trommelübung zur Verfügung.

Anschliessend führte er seine Tambourenkollegen noch kurz durch das Gebäude und erklärte, dass man sich hier, an der Ecke Claragraben/Klingentalgraben, im Haus «zum alten Rumpel» befinde, der ehemaligen Ryhiner’schen Bändelfabrik. Da meinte einer: «Do hämmer jo scho unsere Namme – d Rumpel-Clique.» Das war am 14. Februar 1923.

An ihrer zweiten Fasnacht im Jahr 1924 traten die Rumpler bereits in grosser Tambourenformation auf. Das Sujet «Dr Usverkauf im Louvre» zeigte auf der Vorderseite der Laterne einen Ausverkaufstrommler, der in der Folge zum Cliquensignet werden sollte.

Seit 1963 ist das Zuhause der Rumpler eine Liegenschaft im Pfeffergässlein. Dort hängt über der Haustür ein Schild mit der Inschrift «Consulate Kingdom of Lepmuria». Liest man Lepmuria rückwärts, ist darin der Name Rumpel zu finden.

So geheimnisvoll wie das Schild ist auch die Clique selber; manchmal sieht man sie, manchmal nicht. Am gestrigen Montag jedenfalls verzichtete sie auf den Cortège. Einzig ihre düstere Laterne stand verloren vor dem Münster. Doch Hoffnung besteht: «Mir hänn no Pfuus» ist ihr Sujet. Wenigstens am Fasnachtsmittwoch, so heisst es, wollen sie auf die Route gehen.

Dominik Heitz ist pensioniert. Er war von 1987 bis im Frühling 2022 Redaktor bei der Basler Zeitung und widmete sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen. Mehr Infos

