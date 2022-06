Kritik an begrünten Basler Brunnen – «Kommt mir vor wie ein Blumenstrauss in einem Cheminée, ein No-Go» Vier Basler Brunnen wurden mit Erde befüllt und bepflanzt. Das sorgt für viel Ärger in der Stadt. Cédric Xavier Straub

Der Münsterplatz-Brunnen wurde im Rahmen von «Flâneur» bepflanzt. Das Stadtraumfestival. Foto: Dominik Plüss

Basel in Szene setzen. Das ist der unterliegende Gedanke hinter dem Stadtraumfestival «Flâneur», welches seit Mai in Basel stattfindet. «Flâneur» umfasst während der ganzen Festivaldauer Projekte und Aktivitäten, welche auf städtischen Nutzen und Bedürfnisse aufmerksam machen und entzücken sollen, so der Verein StadtKonzeptBasel, Veranstalter des Festivals. Ein Projekt macht besonders von sich reden: Mehrere Brunnen sind geleert und mit Pflanzenerde und Pflanzen aufgefüllt worden.

Die Aktion soll den stets tadellosen Zustand der Basler Trinkwasserspender beleuchten. Vier Brunnen wurden letzten Donnerstag gereinigt und anschliessend mit Pflanzenerde aufgefüllt. Auf die schönen Brunnen der Stadt aufmerksam machen, indem man das Wasser abdreht, im Sommer, wenn die Dankbarkeit für das kühle Nass wohl am Grössten ist: diese Botschaft verstehen nur wenige.

Spöttische Reaktionen

Viele Kommentare unter dem letzten BaZ-Beitrag sind kritisch. Einige werfen StadtKonzeptBasel vor, die Bedürfnisse derjenigen zu ignorieren, welche sich im Hochsommer gerne im Brunnen abkühlen. Andere vermuten eine Wassersparmassnahme der IWB. Ein Kommentator spottet derweil: «Es kommt mir vor wie ein Blumenstrauss in einem Cheminée, ein No-Go.»

Nur wenige scheinen den Sinn zu verstehen. «Nun gut: was man an gewissen Dingen für Vorteile hat, merkt man erst, wenn sie nicht mehr da sind», schreibt ein Leser. Ob Baslerinnen und Basler ihre Dankbarkeit für das Kulturgut Brunnen so neu entdecken? «Was könnte es Wertvolleres geben als Wasser in den Brunnen.», merkt ein weiterer Leser an.

«Basel tickt effektiv nicht mehr ganz richtig!» Kommentar unter BaZ Artikel

Laut Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von StadtKonzeptBasel steht das weitere Festivalprogramm und wird laufend mit spannenden Projekten ergänzt. Kommuniziert werden die Umsetzungen kurz vor der jeweiligen Lancierung. «So wird auch die Spannung hochgehalten und farbige Überraschungen sind garantiert», so Böhm.

«Basel tickt effektiv nicht mehr ganz richtig!» so ein Kommentar zur Brunnen-Story. Vielleicht soll es das auch nicht. Laut Böhm ist das Ziel des Festivals, der Stadt einen neuen Anstrich zu verpassen. «Veränderung, Nutzung und Bedürfnisse der Gegenwartsstadt aufzeigen, auch in Ihrer Vergänglichkeit.» Was als nächstes auf die Stadtbewohner zukommt? Das Festival ist bis 2024 angesetzt, sagt Böhm. Sein Verein hat also die nächsten drei Jahre Zeit, die Baslerinnen und Basler zu überraschen – und womöglich weitere kontroverse Debatten zu entfachen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.