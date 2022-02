Nach dem nationalen Nein – Kommt jetzt ein Basler Medienpaket? In einem informellen Gespräch am Rande des Abstimmungsforums bringen zwei Basler Journalistinnen die Idee ins Spiel, kantonale Massnahmen zur Medienförderung zu prüfen. Katrin Hauser Mirjam Kohler

Anja Sciarra (links) und Andrea Fopp (rechts) bringen die Idee eines kantonalen Medienpakets ins Spiel. Bild: Pino Covino

Die beiden Basel fielen im Kontext der schweizerischen Abstimmungsergebnisse nicht gross auf. Mit einer Ausnahme: Der Kanton Basel-Stadt nahm, gemeinsam mit der Westschweiz und dem Kanton Uri, das Massnahmenpaket zur Medienförderung an.

Interessant an dieser Forderung ist, dass sie von zwei Exponentinnen gegnerischer Seiten kommt. Anja Sciarra, Co-Redaktionsleiterin bei Prime News, hat sich im Kampf gegen die Medienförderung engagiert – unter anderem in jener viel besprochenen «SRF Club»-Sendung, in der Ex-«Weltwoche»-Journalist Philipp Gut für Furore gesorgt hat.