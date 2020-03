Noch keine Lösung für das gebeutelte Tessin

Alain Berset informiert nun über die Lage im Tessin. Er habe sich mit der Kantonsregierung getroffen. Die Lage im Tessin sei besonders heikel. Der Kanton möchte gerne über die Massnahmen des Bundes hinausgehen und hat Fabriken geschlossen, was aber bundesrechtswidrig ist. Am Dienstag hiess es dazu, der Bund prüfe so genannte «Krisenfenster», während denen die Kantone in besonderen Lagen besondere Massnahmen treffen können. Doch beschlossen wurde bislang noch nichts. Der Kontakt zwischen Bundesrat und Kanton sei rege und es werde eine gemeinsame Lösung geben, so Berset. Die aktuelle Lage ist nicht zufriedenstellend, aber die Lage im Tessin sei speziell.