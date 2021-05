Angst vor Teuerungsschub – Kommt jetzt die Inflationsspirale in Gang? Vieles wird teurer. In der Schweiz, in Deutschland und besonders in den USA erhöhen die Anbieter ihre Preise. Armin Müller

Den Heizöl füllen ist in diesem Frühling deutlich teurer als noch vor einem Jahr. Foto: Urs Jaudas

Die Preise ziehen deutlich an

Plötzlich müssen die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten mehr zahlen: Heizöl war im April mehr als 20 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, Beeren kosteten 17, Benzin 16 und Gartenmöbel 9 Prozent mehr als im April 2020. Nach 14 Monaten mit sinkenden Preisen meldet das Bundesamt für Statistik erstmals wieder eine positive Inflationsrate.

In Deutschland ist die jährliche Teuerung im April auf 2 Prozent gestiegen – den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Am stärksten haben die Preise in den USA angezogen. Am Mittwoch meldeten die Statistikbehörden, dass der Warenkorb zur Messung der Konsumentenpreise innert Jahresfrist um 4,2 Prozent teurer geworden ist. Die April-Teuerung verzeichnete damit den grössten Anstieg seit September 2008. Occasionsautos, Holz, Computerchips, Stahl, Öl, Flugreisen, Dämmstoffe – alles wurde teurer.