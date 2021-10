Klimaneutrales Fliegen – Ist das der Beginn einer neuen Luftfahrt? Nun produziert die weltweit erste Anlage für CO₂-neutrales E-Kerosin. Auch in der Schweiz gibt es Pläne. Wird das Fliegen so klimaneutral? Eine Einschätzung in acht Punkten. Joachim Laukenmann

Wegen des Einsatzes von fossilem Kerosin hat Fliegen eine schlechte Umweltbilanz. Aber auch synthetisches Kerosin hat seine Tücken, etwa wegen der Kondensstreifen. Foto: Keystone

Die deutsche Non-Profit-Organisation Atmosfair hat im niedersächsischen Werlte nach eigenen Angaben die weltweit erste Produktionsanlage für E-Kerosin eröffnet, die international als Standard zugelassen ist. Dieser synthetische Treibstoff wird für die Luftfahrt produziert. Atmosfair ist vor allem dafür bekannt, privaten Kunden Kompensationen für die CO₂-Emissionen aus Flugreisen anzubieten, ganz ähnlich wie Myclimate in der Schweiz.

Nun geht Atmosfair einen Schritt weiter und will in Zukunft CO₂-neutralen Treibstoff für die Luftfahrt produzieren. Erster Kunde ist die grösste deutsche Fluggesellschaft Lufthansa. Ist das der «Beginn einer neuen Luftfahrt», wie das der Klimaforscher und Schirmherr von Atmosfair, Mojib Latif, anlässlich der Eröffnung der Anlage sagte? Eine Einschätzung in acht Punkten: