AKWs sollen «nachhaltig» sein – Kommt jetzt das Comeback der Kernkraft? Neuer Reaktor in Finnland, Debatte um Förderung der Atomkraft: Die nukleare Energie erhält eine neue Strahlkraft. Hält sie an? Und was heisst das für die Schweiz? Fragen und Antworten dazu. Stefan Häne Martin Läubli

Der neue finnische Kernreaktor Olkiluoto 3 (links) ist nach jahrelanger Verspätung nun am Netz. Foto: Antti Yrjonen (Getty Images)

Die Kernkraft schien nach dem Unfall von Fukushima 2011 zumindest in Europa ein Auslaufmodell zu sein. In Deutschland gehen Ende Jahr die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz, die Schweiz hat den schrittweisen Ausstieg beschlossen, und seit 2019 ist das KKW Mühleberg nicht mehr in Betrieb.

Doch nun scheint die Kernkraft in Europa wieder Boden gut zu machen: Finnland nimmt mit grosser Verspätung den fünften Atomreaktor in Betrieb, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will neue Kernkraftwerke bauen, und die EU-Kommission schlägt ein umstrittenes Gesetz vor, mit dem die Kernkraft als «nachhaltig» und damit förderungswürdig taxiert werden kann. Erlangt die Nuklearenergie neue Strahlkraft? Die wichtigsten Fragen und Antworten.