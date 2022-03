Ein ukrainischer Künstler klagt an – Kommt in unsere Ruinen! Der ukrainische Künstler Nikita Kadan sagt, der Westen sei fassungslos, aber untätig angesichts der Katastrophe in seinem Land. Damit schade er vor allem sich selbst. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Keine Helden: Für diese Arbeit reproduzierte Kadan die Sockel von Statuen, mit denen Heroen der Sowjetzeit verherrlicht wurden. Foto: Klaus Pichler (Museum Moderner Kunst / Stiftung Ludwig Wien)

In der vierten Kriegswoche telefonierten ein befreundeter Verleger* und ich mit Nikita Kadan, einem grossartigen, international erfolgreichen ukrainischen Künstler. Es ging in dem Gespräch auch um Kunst, um dessen Zeichnungen und wie seine und andere Werke in der Ukraine vor der Zerstörung geschützt werden können.