Prozess wegen Sterbebegleitung – Kommt Erika Preisig ins Gefängnis? Die Baselbieter Suizidhelferin steht am Freitag vor dem Kantonsgericht. Der Fall der Sterbebegleitung an einer psychisch kranken Frau im Sommer 2016 wird neu aufgerollt. Daniel Wahl

«Eine unerträgliche Belastung»: Erika Preisig rechtfertigt ihre umstrittene Suizidhilfe in einem Strafverfahren. Foto: Henry Muchenberger

Für Erika Preisig geht es bei der anstehenden Gerichtsverhandlung am Freitag um viel – um eine Menge Geld, ihre berufliche Zukunft, vielleicht gar um eine Mindest-Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Im Juli 2019 verurteilte das Strafgericht in erster Instanz die Hausärztin aus Biel-Benken wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Heilmittel- und Gesundheitsgesetz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Geldbusse von 20'000 Franken. Vom Hauptvorwurf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung wurde Preisig freigesprochen. Beide Seiten, die Ärztin wie auch die Staatsanwaltschaft, waren mit dem Urteil unzufrieden und gingen in Berufung, sodass man sich nun vor Kantonsgericht wieder begegnet.