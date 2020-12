Der Blick in die anderen Stadien

Biel mit dem Blitzstart: Nach anderthalb Minuten trifft Kessler auf Zuspiel von Cunti für den EHC Biel gen Ambri. Die Biancoblu machen sich mit Strafen die Rückkehr in die Partie selber schwer. Biel kann die Überzahlmöglichkeiten allerdings nicht nutzen. Nach 15 Minuten erhöht Moser auf 2:0 für die Bieler. In den Schlussminuten des ersten Drittels können die Biancoblu im Powerplay agieren, dies allerdings nicht in Tore ummünzen.