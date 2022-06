Nur mit Rettich kommt er nicht klar – Kommt der beste Barkeeper der Welt aus Basel? David Pfister aus der Bar Angels’ Share nimmt für die Schweiz an einem internationalen Cocktail-Wettbewerb in Portugal teil – und versucht, den besten Drink aus Portwein zu mixen. Julia Gisi

David Pfister arbeitet seit zwei Jahren in der Angels’ Share Cocktail Bar in Basel. Vor seinem Abflug mischt er noch einmal seinen Wettbewerbs-Drink, den Red Curtain. Foto: Dominik Plüss

Die Erfolgsbilanz von David Pfister ist vielversprechend – und das, obwohl er noch recht neu ist in der Welt der Barkeeper-Wettbewerbe. Zweimal hat das Talent aus der Angels’ Share Cocktail Bar in Basel an nationalen Wettstreiten teilgenommen – zweimal hat er gewonnen. Das erste Mal vermochte er in einem separaten Wettbewerb mit einem Sherry-Drink eine Jury zu überzeugen, vor gut drei Wochen dann stach er in Zürich alle seine Mitstreiter mit einem Cocktail aus, der sich ganz um den Portwein dreht.