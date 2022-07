Fahrtenschreiber – Kommt das Rösslitram zurück? Falls die Energiekrise so schlimm wird, wie manche Fachleute befürchten, stehen auch die BVB still. Aber wir haben ja noch das Rösslitram. Philipp Probst

Ziemlich genau zwei Pferdestärken – das Basler Rösslitram. Foto: Markus Wagner

Muss ich meinen Kolumnistennamen «Fahrtenschreiber» schon bald ändern? Zum Beispiel in «Stehschreiber»? Oder «Sitzschreiber»? Also wirklich, wenn wir all die Mahnungen der Politikerinnen und Experten ernst nehmen, müssen wir damit rechnen, dass uns demnächst die Energie ausgeht. Kein Diesel, kein Benzin, kein Gas, kein Strom. Dann ist Schluss mit der Fahrerei. Dann kann ich nur noch schreiben und mit meinem Bus nutzlos herumstehen. Oder gleich zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben.