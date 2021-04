Unlösbarer Zielkonflikt – Kommt das Aus fürs Flexity-Tram? Die BVB müssen per Ende 2023 zwei Dutzend neue Trams beschaffen. Politiker fordern, statt des Flexity-Trams ein neues Modell ins Auge zu fassen, das endlich sowohl Behinderten als auch Velofahrern gerecht wird. Jan Amsler

Zwei Trams des Typs Flexity am Bahnhof SBB: Ein breit abgestützter Vorstoss im Grossen Rat verlangt, dass die BVB lieber früher als später auf ein anderes Modell setzen. Foto: Nicole Pont

Jérôme Thiriet ist an diesem Mittag gerade dabei, mit dem Velo eine Lieferung auszutragen. «Im Baselbiet, dort hat es keine gefährlichen Kaphaltestellen», sagt der Chef und Inhaber des Logistikunternehmens Kurierzentrale am Telefon. Gemeint sind Tramhaltestellen auf Strassen, die auch von Autos und Velos befahren werden – allgemein bekannt als «Velofallen». Um solche Velofallen geht es in einem Vorstoss, den Thiriet als Grossrat des Grün-Alternativen Bündnisses mitunterzeichnet hat.

Die Motion ist politisch breit abgestützt und hat Sprengkraft: Sie fordert vom Regierungsrat, Massnahmen zu ergreifen, damit «das Tramnetz möglichst zeitnah vollumfänglich mit Rollmaterial inklusive Schiebetritt befahren wird». Dies bedeutet nichts anderes als ein möglichst baldiger Abschied vom Flexity, dem neusten Trammodell auf dem Basler Schienennetz. Seit dem Rollout im November 2014 hat das Flexity regelmässig für Diskussionen gesorgt – unter anderem, weil es unmöglich scheint, die Trams mit einem Schiebetritt auszustatten.