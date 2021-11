Nach Luzerner Entscheidung – Kommt auch für die Basler Fasnacht die Zertifikatspflicht? Das Lozärner Fasnachtskomitee führt für die Umzüge 3-G ein – jedenfalls für die Aktiven. Das Basler Comité ist noch nicht so weit. Der Grund: die Zusammenarbeit mit den Behörden. Andrea Schuhmacher

Man will endlich wieder eine normale Basler Fasnacht, aber wie diese stattfinden soll, ist noch unklar. Die Zentralschweizer sind da weiter: Die Luzerner haben sich für eine 3-G-Fasnacht entschieden. Foto: Lucia Hunziker

Auch wenn die zwei grössten Schweizer Fasnachten nur bedingt miteinander vergleichbar sind: Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) und das Basler Comité regelmässig ausgetauscht. Sowohl in Luzern wie auch in Basel zerbricht man sich den Kopf darüber, wie eine Fasnacht unter den gegebenen Bedingungen stattfinden kann. Das LFK scheint nun dafür eine Lösung gefunden zu haben. An den von ihr organisierten Umzügen im 2022 soll für die Aktiven die Zertifikatspflicht gelten, gaben die Luzerner am vergangenen Samstag bekannt.