Bei der Diskussion um «Lärm» auf der Allmend scheint es nur Verlierer zu geben. Am Freitag kommunizierte diese Zeitung, dass Beat on the Street aufgrund behördlicher Entscheide die Umzugsroute nicht bis an die Uferstrasse verlängern darf. In den Kommentarspalten entfachte sich daraufhin eine Diskussion, die vor allem eins ist: polemisch.

Nach vierjähriger Pause zogen am Samstag wieder Tausende fröhliche und friedliche Raver das Rheinbord entlang. Die Stimmung war ausgelassen, es waren auch diverse Eltern mit Kindern dabei. Trotzdem können es einige nicht lassen, sich auch danach erneut über den Event zu enervieren.

Auf der einen Seite die Lärmgegner, die sich nicht vor einer scharfen Polemik scheuen: «Blutleer» und «seelenlos» würden die Teilnehmenden an der Musikparade «dahintrotten», steht da. Andere nennen die Veranstalter arrogant und regen sich über Abfall auf, den die Parade hinterlassen habe. Und ein Team vom Verein Rheinpromenade nahm noch am Tag der Parade Lärmmessungen vor.

Wenn es wärmer wird, spielt sich das Leben nun mal mehr draussen ab.

Sie sollen doch einfach wieder aufs Land, die Lärmempfindlichen, meinen die Befürworter. Und warum stören Tattoo-Parade und Fasnacht nicht, vier Stunden Rave am helllichten Tag aber schon?, fragen sie sich. Basel sei eine «Provinzstadt» und «traurig», meinen sie. Auch am Rave sind uns diverse junge Menschen begegnet, die es genossen, das Leben, das die Parade der Stadt einhauchte. Es ist fraglich, ob sie sich auf die Länge in Basel noch gehört und verstanden fühlen.

Sie haben recht. Wenn es wärmer wird, spielt sich das Leben nun mal mehr draussen ab. Und wo Leben ist, ist auch Lärm oder eben Bewegung. Und sich von dieser mitreissen zu lassen, würde den Lärmmüden auch guttun. Denn die Diskussion erschöpft erst recht und lenkt den Blick von denjenigen ab, die in der Stadt (noch) etwas bewegen wollen.

Statt das Gesicht mit Hasskommentaren zu verlieren, wäre ein kühler Kopf weitaus angebrachter. Und das nicht nur während der Hitzewelle. Nach langer Pandemieflaute läuft wieder etwas in Basel. Und das steht uns gut. Also geniesst die letzten hochsommerlichen Tage lieber in vollen Zügen, ihr Nörgler!

