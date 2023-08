1 / 4 Immer mal wieder ein bisschen respektlos: Die Zeichnungen des TA-Hauskarikaturisten Felix Schaad.

«Wenn die Zeitung zu interessant ist», lautet die Legende unter einer Lithografie des französischen Künstlers Honoré Daumier (1808–1879), der als «Michelangelo der Karikatur» gilt. Bild Nr. 12 aus seiner Serie «Les bons bourgeois» in der Pariser Zeitschrift «Le Charivari» zeigt einen Friseur, der, die Rasierklinge in der Rechten, mit einem Gehilfen vornübergebeugt Zeitung liest und dem Kunden auf dem Sessel mit der Linken die Nase zuhält. Was nicht nur als handwerklicher Kunstgriff, sondern auch als Reaktion auf den Inhalt der Zeitung gesehen werden kann.

Dass Karikaturen oder Illustrationen in Zeitungen von Tamedia Anlass zu Beschwerden bieten, ist selten. Auch wenn der «Oxford Dictionary of Journalism» unter dem Stichwort «Cartoon» festhält, es sei nicht ungewöhnlich, dass Karikaturen zu Kontroversen führten: «In seltenen Fällen können sie sogar Morddrohungen auslösen.» Was im Fall der dänischen Tageszeitung «Jyllands-Posten» auch geschah, nachdem das Blatt im September 2005 zwölf Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte, die weltweite Proteste auslösten.

Aufregung verursachte einst eine Zeichnung Nicos im «Tages-Anzeiger», die über der Legende «Empor die Flaschen» Offiziere zeigte, die sich zuprosten.

Währenddessen ist die französische Satire-Zeitschrift «Charlie Hebdo» nach der Publikation von Mohammed-Karikaturen dreimal zum Ziel terroristischer Attacken geworden. Die tödlichste erfolgte am 7. Januar 2015, als zwei bewaffnete Islamisten auf der Redaktion zwölf Menschen, unter ihnen fünf Karikaturisten, erschossen. In der Folge wurde die Parole «Je suis Charlie» zum populären Ausdruck des Einsatzes für Pressefreiheit und freie Meinungsäusserung.

Dagegen pflegt sich der Ärger über unliebsame Karikaturen hierzulande in Grenzen zu halten. Aufregung verursachte einst eine Zeichnung Nicos im «Tages-Anzeiger», die über der Legende «Empor die Flaschen» Offiziere zeigte, die sich zuprosten. Der Karikaturist illustrierte eine Seite, auf der das VBS «Militärische Beförderungen» vermeldete. Doch 1969 hiess das Bundesgericht eine Berufungsklage des Club Mediterranée gegen eine TA-Karikatur von H.U. Steger gut, der unter dem Titel «CLUB MEDITYRANNIS» die damaligen Diktaturen und ihre «gut organisierten Lager» rund ums Mittelmeer thematisiert hatte: «Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Devisen willkommen». Die Zeichnung, so das Gremium, habe das Persönlichkeitsrecht der Klägerin (d. h., der französischen Muttergesellschaft des Clubs) verletzt.

Dass Tamedia-Blätter noch Karikaturisten beschäftigen, ist keine Selbstverständlichkeit. So hat die amerikanische Zeitungskette McClatchy Mitte Juli Knall auf Fall drei Zeichner entlassen, die alle für ihre Karikaturen Pulitzer-Preise gewonnen hatten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Zeitungen in Amerika noch zweitausend Karikaturisten angestellt, heute sind es gemäss einem Vertreter der Zunft noch zwanzig. Der Grund für das drohende Aussterben der Spezies ist nicht nur der Spardruck auf den Redaktionen, sondern auch die Furcht der Besitzer, gewisse Segmente der Leserschaft zu verärgern. Was erneut ein Anlass wäre, sich die Nase zuzuhalten.

