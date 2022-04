Nur zwei bleiben übrig – Koller, Kaufmann und Cucè verzichten auf Regierungskandidatur in Baselland Der Weg ist frei für den Bubendörfer Thomas Noack. Einzig die Laufner Stadträtin Sabine Asprion überlegt sich noch, bei den Regierungswahlen 2023 anzutreten. Leif Simonsen

Adil Koller will sich auf seine berufliche Karriere konzentrieren und verzichtet daher auf eine Regierungskandidatur. Foto: Dominik Plüss

Bei der Baselbieter SP lichten sich im Hinblick auf die Regierungswahlen 2023 die Reihen. Mehrere Kandidaten geben bekannt, nicht antreten zu wollen. Unter anderen der Münchensteiner Landrat Adil Koller, der als Mitfavorit galt. Sein Name wurde so heiss gehandelt, dass er sich am Freitag veranlasst sah, auf seiner Website eine Mitteilung zu publizieren. Inhalt: Er will nicht. Ausschlaggebend sind berufliche Gründe. Der 28-Jährige wird im Herbst einen Job bei den SBB antreten. Gleichzeitig sichert Koller Thomas Noack seine Unterstützung zu. Der Bubendörfer hatte diese Woche angekündigt, neben Kathrin Schweizer für einen möglichen zweiten SP-Sitz in der Regierung zu kandidieren.