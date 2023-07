Ukraine-Blog: Fotos, Fakes und Fragen – Köpferollen bei Russlands Generälen Nach der Entlassung eines Topgenerals sollen weitere hohe russische Befehlshaber entlassen oder verhaftet worden sein. Für die Kriegsführung der Russen verheisst das nichts Gutes. Michelle Muff

Es scheint eine Kündigungswelle im Kader der russischen Armee zu grassieren: Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der Topgeneral Iwan Popow gefeuert wurde. Zuvor hatte er in einer geleakten Sprachnachricht auf Missstände in der russischen Armee aufmerksam gemacht. Nun sollen weitere hochrangige russische Befehlshaber vom Verteidigungsministerium entlassen worden sein.

Am Wochenende kursierten erstmals Nachrichten in den russischen Medien, dass der Kommandant der 106. Luftlandedivision, Generalmajor Wladimir Seliwjorstow, gefeuert wurde. Der Grund für die Entlassung sei noch nicht klar, schreiben verschiedene Medien. Jedoch wird darüber spekuliert, dass es mit seinem Ruf zusammenhängen könnte, «sich für seine Soldaten einzusetzen».

Gemäss dem in Washington ansässigen Institut für Kriegsstudien (ISW) gehörten die Divisionen von Seliwjorstow und Popow zu den kampfwirksamsten Formationen in ihren jeweiligen Frontgebieten. «Popow und Seliwjorstow haben wahrscheinlich zu ihrer relativen Wirksamkeit beigetragen, indem sie bereit waren, Vorgesetzte und das System herauszufordern», so das ISW in einem Bericht.

Laut dem ISW könnte Seliwjorstows Entlassung Teil einer «laufenden Säuberung von widerspenstigen Kommandanten durch das russische Militärkommando sein». Dies könnte darauf hindeuten, dass sich der «Zerfall der russischen Befehlskette in der Ukraine» beschleunigt.

Angeblich zahlreiche weitere Generäle abgesetzt

Nach Seliwjorstows Absetzung kursierten in den vergangenen Tagen in russischen Medien und Telegram-Kanälen Gerüchte und Nachrichten über zahlreiche weitere abgesetzte hohe Befehlshaber. So wurde am 15. Juli eine Audiodatei von Mitarbeitern der 7. Gebirgsdivision veröffentlicht, in der behauptet wird, dass das russische Militärkommando Anfang Juli ihren Kommandanten, Generalmajor Alexander Kornew, entlassen habe.

Gemäss dem ISW behaupten russische Quellen ausserdem, dass die Behörden den Kommandanten der 90. Panzerdivision, Generalmajor Ramil Ibatullin, sowie «zwei nicht näher bezeichnete Stellvertreter» festgenommen hätten. Ausserdem kursieren verschiedene Berichte, dass das russische Verteidigungsministerium möglicherweise die Verhaftung des Luftlandetruppen-Kommandanten, Generaloberst Michail Teplinski, vorbereitet.

Der bekannte russische Militärblogger «Prigoschin 2023» teilte eine Sprachnachricht, in der angeblich Soldaten der Luftlandetruppen Teplinski verteidigten. «Wir, die Fallschirmjäger, warnen davor, dass wir solche Aktionen gegenüber General Teplinski nicht dulden werden. Und im Falle der geringsten Bedrohung seines Lebens und seiner Freiheit werden wir wie eine Mauer stehen, um die Ehre und Würde unseres Kommandanten zu schützen. Wir sind sehr entschlossen», heisst es in der Sprachnachricht.

Der bekannte russische Militärblogger Juri Podoljak, der auf Telegram knapp 2’820’000 Abonnenten hat, schrieb am 16. Juli zu den Ereignissen: «Gemessen an der Liste der bereits abgesetzten Kommandanten sieht unser Generalstab die grösste Bedrohung nicht im Feind, sondern in der Untergrabung seiner eigenen Autorität. Und – seien wir ehrlich – diese hat der Generalstab in der Armee schon lange nicht mehr.»

Schlechte Auswirkungen auf die Moral

Wie das ISW in einem Bericht schreibt, gibt es bis anhin weder eine offizielle Bestätigung der Entlassungen von Seliwjorstow und Kornew noch der Verhaftung von Ibatullin: «Diese Behauptungen folgen jedoch einem ähnlichen Muster wie frühere Behauptungen zu Befehlsänderungen, die sich als wahr erwiesen haben.» Am Montag veröffentlichte das unabhängige russische Portal «Wjorstka» einen Bericht, wonach seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mindestens acht Generäle entlassen wurden. Diese seien auch auf keine neuen Positionen versetzt worden.

Die «offensichtliche Krise» der russischen Befehlskette drohe «die umfassenderen russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu demoralisieren», betont das ISW: «Die Auswirkungen auf die Moral werden wahrscheinlich die russischen Fähigkeiten zur Durchführung taktischer Offensivoperationen beeinträchtigen, die für die Verteidigung Russlands in der Südukraine von entscheidender Bedeutung sind.»

