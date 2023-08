Podium zur Neutralität in Basel – Könnte die Schweiz beispielsweise ein ukrainisches AKW schützen? Was bedeutet die Schweizer Neutralität angesichts des Ukraine-Kriegs? Diese Frage diskutierten Sibel Arslan und Baschi Dürr mit Experten. Dabei kamen auch ungewöhnliche Ideen zur Sprache. Oliver Sterchi

Diskutierten im SUD über die helvetische Neutralität: Baschi Dürr, Laurent Goetschel, Georg Häsler, Sibel Arslan und Daniel Seiler (v.l.). Foto: Pino Covino

Die Schweiz ist neutral: Das weiss hierzulande jedes Schulkind. Die helvetische Neutralität ist längst zur Floskel geworden. Doch darüber, was das im konkreten Anwendungsfall bedeutet, herrscht selten Einigkeit. Die Sache ist zugegebenermassen kompliziert: Es gibt nicht nur das Neutralitätsrecht, sondern auch eine Neutralitätspolitik.

Das Thema ist ziemlich technisch und in seinen Details für Laien zuweilen kaum fassbar. Gleichzeitig hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dazu geführt, dass hierzulande über das Neutralitätsverständnis öffentlich so heftig gestritten wird wie schon lange nicht mehr. FDP-Grossrat Daniel Seiler nahm dies zum Anlass, sein jährlich stattfindendes «Freiheitspodium» dieser Debatte zu widmen.

«Man hätte schon 2014 nach der Annexion der Krim merken müssen, dass sich hier eine neue Konfrontation zwischen der freien Welt und dem Mafiastaat Russland anbahnt.» Georg Häsler, NZZ-Redaktor für Sicherheitspolitik

Eine prominent besetzte Runde mit Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne), Alt-Regierungsrat Baschi Dürr (FDP), Politikwissenschaftsprofessor Laurent Goetschel und NZZ-Redaktor Georg Häsler diskutierte am Mittwochabend im Kleinbasler SUD über die Neutralität im Allgemeinen und das Agieren der offiziellen Schweiz gegenüber Russland und der Ukraine im Besonderen.

Der «Kern» der Neutralität

Unter der Moderation von Seiler erörterten die Podiumsgäste zunächst die Frage, was denn überhaupt unter «Neutralität» zu verstehen sei. Eine etwas unerwartete Antwort lieferte Grünen-Politikerin Arslan, die betonte, dass die Neutralität für sie «einen Teil der Schweizer Identität» bedeute. Sie sei klar gegen Waffenlieferungen, aber dafür, den Aggressor, also Russland, «klar zu verurteilen und zu sanktionieren».

Dürr merkte seinerseits an, dass die Neutralität nur für die Eidgenossenschaft als Staat auf der internationalen Bühne gelte, nicht für Private. «Der Bürger muss nicht neutral sein. Wir haben keine Gesinnungsneutralität.» Umgekehrt begrüsse er es, dass die Schweiz im Unterschied zur EU die russischen Propagandasender wie Russia Today nicht verboten habe.

«Wir haben keine Gesinnungsneutralität»: Alt-Regierungsrat und Nationalratskandidat Baschi Dürr. Foto: Pino Covino

Die Neutralität sei dann gut, wenn sie der Schweiz etwas bringe, konkret: Wenn dadurch die «Freiheit» der Bürgerinnen und Bürger geschützt werde. «Die Neutralität ist kein Wert an sich, sondern ein Mittel zum Zweck», so Dürr. Dieser Einschätzung schloss sich Uni-Professor Laurent Goetschel an, der an den «sicherheitspolitischen Kern» der Schweizer Neutralität erinnerte. Allfällige «Nebenwirkungen» wie wirtschaftliche Vorteile oder diplomatisches Renommee durch Friedensförderung seien zwar willkommen, aber nicht per se intendiert.

Goetschel, der als Direktor des Friedensforschungsinstituts Swisspeace amtet, betonte in diesem Zusammenhang, dass die friedenspolitischen Aktivitäten der Schweiz auf der globalen Bühne nach wie vor wertgeschätzt würden, trotz der Kritik an der defensiven Haltung zum Ukraine-Krieg. «In der Aussenwahrnehmung ist das Bild der Schweiz als neutraler Staat immer noch sehr positiv.»

«Es wäre mehr möglich»

Die prägnantesten Voten des Abends formulierte indes der NZZ-Journalist Georg Häsler, der primär über sicherheitspolitische Themen schreibt. Die Schweiz habe es verpasst, sich adäquat auf die geänderten militärischen und geopolitischen Realitäten in Europa zu Beginn des neuen Jahrtausends einzustellen. «Man hätte schon 2014 nach der Annexion der Krim merken müssen, dass sich hier eine neue Konfrontation zwischen der freien Welt und dem Mafiastaat Russland anbahnt», so Häsler.

Ist Oberst in der Armee: NZZ-Journalist Georg Häsler. Foto: Pino Covino

In der Neutralität liege eigentlich eine «Chance» für das Agieren der Schweiz auf der globalen Bühne im 21. Jahrhundert, aber die Landesregierung lege die «Neutralität» derart streng aus und kommuniziere obendrein schlecht – nämlich gar nicht –, wodurch sie sogar die Partnerländer irritiere.

Häsler, Oberst in der Schweizer Armee, warf mit Blick auf den Swisscoy-Einsatz in Kosovo die hypothetische Idee auf, dass Schweizer Friedenstruppen das AKW im ukrainischen Saporischschja beschützen könnten. Dazu wird es freilich nie kommen. Die Analogie zu Kosovo war wohl eher dazu gedacht, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass sich die neutrale Schweiz strikt aus allem rauszuhalten habe, vor allem militärisch.

Auch Politikwissenschaftler Goetschel vertrat die Ansicht, dass unter dem geltenden Neutralitätsrecht «viel mehr möglich» sei – gerade mit Blick auf die von links immer wieder geforderte stärkere Regulierung des Rohstoffhandels und der Geldwäscherei in der Schweiz, um den Kreml-Eliten den Geldhahn abzudrehen.

Insgesamt bewegte sich die Debatte im SUD in den bekannten Bahnen. Wer sich neue Einsichten oder sogar einen angeregten verbalen Schlagabtausch erhofft hatte, wurde enttäuscht. Dafür waren sich die Gäste viel zu oft einig. Die Neutralität – sie mag mehr denn je für Kontroversen sorgen. Im Kleinbasel war an diesem Mittwochabend jedoch wenig davon zu spüren.

Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

