Literatur der besonderen Art – Können wir uns im Pannenfall verdoppeln? Hervé Le Telliers Roman «Die Anomalie» treibt ein tiefgründig faszinierendes Spiel mit der Wirklichkeit. Das Buch mausert sich zum Welterfolg. Peter Burri

Ein Spiel mit Identitäten: Hervé Le Tellier (64). Foto: Francesca Mantovani © Editions Gallimard

«Ich denke, also bin ich.» Mit diesem Satz räumte René Descartes seine Zweifel an der Erkenntnisfähigkeit des Menschen aus: «Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder fantasiert, selber nicht mehr zweifeln.» Doch der französische Philosoph konnte im 17. Jahrhundert nicht ahnen, in welche Dimensionen die Wissenschaft dereinst vorstossen sollte. Und dass sich sein späterer Kollege Nick Bostrom von der Universität Oxford anno 2003 ernsthaft mit der Frage befassen würde, ob unser Universum nicht eine simulierte Realität sein könnte – und auch wir Menschen Bestandteile dieser Simulation. Mindestens wollte Bostrom das nicht vollständig ausschliessen.