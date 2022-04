Seit Anbruch der Pandemie sind gemäss dem Branchenverband Gastrosuisse in der Gastronomie 30'000 Stellen verloren gegangen. Trotz weniger Jobs können viele Restaurants ihre ausgeschriebenen Stellen nur schwer besetzen. Es gibt nämlich auch immer weniger Personal.

Dafür ist mitunter die Pandemie verantwortlich. «Zum Teil verliess das Personal die Branche aus Existenzängsten, teilweise wurde es aber auch von anderen Branchen abgeworben», sagte Tobias Burkhalter, Präsident des Verbands Gastro Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Jeder vierte Betrieb hatte im Januar zu wenig Personal, wie eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich und Gastrosuisse zeigte. «Viele mussten dadurch ihre Öffnungszeiten kürzen», bestätigte ein Sprecher des Verbands Gastro Zürich.

Dies sieht auch der Gastroverband des Kanton Zürichs so. Dort ist man sich sicher, dass die Personen aus der Ukraine in ihrem angestammten Beruf eine Stelle finden werden. Personalmangel gäbe es schliesslich auch in anderen Branchen.

Die ukrainischen Flüchtlinge scheinen also nicht die Lösung zu sein. Vielmehr muss das Problem an der Wurzel gepackt werden. «Wir sehen den Fachkräftemangel bereits seit 2003 kommen», führte Lang weiter aus. Es müsse deshalb nach mittel- oder langfristigen Lösungen gesucht werden. «Die Berufe sind attraktiv, aber die Bedingungen nicht. Das müssen wir ändern.»

Attraktivere Bedingungen gefragt

Burkhalter von Gastro Bern ist sich deshalb sicher, dass die Berufe in der Gastronomie attraktiver werden müssen, um wieder mehr Personal anzulocken. In Bern arbeite man deshalb an neuen Arbeitszeitmodellen wie beispielsweise der Viertagewoche oder an einem Modell ohne Zimmerstunde.