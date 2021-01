Hochpreisinsel Schweiz – Können sich Eidgenossen in Frankreich gratis testen lassen? Eine elsässische Krankenkasse zeigt sich offen, die Kosten für Coronatests zu übernehmen – auch bei Schweizern. Ein Tag später folgt das Dementi aus Paris: Das kostenlose Angebot richte sich an Viele, aber nicht an alle. Simon Bordier Basler Zeitung

In der Schweiz kosten PCR-Tests gut und gerne über 100 Franken. Die öffentliche Hand übernimmt hierzulande die Kosten nicht in allen Fällen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sich vor den Weihnachtsferien über eine gewisse «Testmüdigkeit» in der Bevölkerung beklagt. Diese sollte mit einer neuen Aufklärungskampagne bekämpft werden: «Bei Symptomen sofort testen», lautet die Botschaft. Der Satz enthält einerseits die Aufforderung zum Testen, zum anderen gleich die Einschränkung, dass man dies nur bei Symptomen tun soll.

Und was ist mit Testwilligen ohne Symptome? Was ist mit all jenen, die verreisen wollen und dafür ein negatives Testresultat vorweisen müssen? Was ist mit den Leuten, die betagte Angehörige besuchen und mittels Schnelltest sichergehen möchten, dass sie nicht ansteckend sind?