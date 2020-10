Biel mit wenig Praxis aber guter Bilanz

Die Bieler verzeichnen zurzeit mit zwei Siegen und einer Niederlage eine positive Bilanz. Der Saisonstart gegen Lausanne ist den Seeländern eindrücklich geglückt. Vergangenes Wochenende musste sich Biel gegen Fribourg erstmals in der neuen Saison geschlagen geben, konnte aber gegen Langnau eindrücklich reagieren. Die Bieler schiessen zu Beginn der Saison sehr viele Tore. Es fällt auf: Der EHC hat in der neuen Saison mit bislang nur drei absolvierten Spielen nur halb so viel Spielerfahrung wie der heutige Gegner aus Zürich und belegt damit in der Tabelle Platz acht. Wie wird sich der weniger dichte Spielplan auf dem Eis auswirken?