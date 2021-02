17 Stuhec (SLO)

Weltmeisterin in St. Moritz, Weltmeisterin in Are — und heute in Cortina?

Sie fährt ansprechend, sie fährt rund. «Zu rund», weiss Weirather, noch bevor wir das auch nur annähernd abschätzen können. «Iiiiilka», begrüsst sie Giulio, unser Ziel-Speaker. Es nützt alles nichts: Stuhec ist entthront, sie reiht sich auf Rang 12 ein. Kein neuer Rekord mit drei WM-Titeln hintereinander in der Abfahrt.