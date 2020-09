Die Ausgangslage

In den vergangenen drei Wochen hat der Bundesrat an einer neuen Corona-Verordnung für Grossanlässe gearbeitet. Sie regelt, wie Grossveranstaltungen trotz Corona ab dem 1. Oktober wieder möglich werden. Heute will der Bundesrat die Verordnung verabschieden.

Unsere Recherchen haben ergeben, dass Bundesrat Alain Berset mit seinem Verordnungsentwurf weit gehen will: Er hält darin unter anderem fest, wie viele Personen in Säle und Stadien dürfen, und schreibt vor, dass es nur Sitz- und keine Stehplätze geben darf. Konkret sollen bei Innenveranstaltungen maximal die Hälfte aller verfügbaren Sitzplätze besetzt sein dürfen. Bei Aussenveranstaltungen ist der Bund kulanter: Fussballclubs dürfen zwei Drittel ihrer Sitzplätze verkaufen.

Gemäss dieser Richtgrösse dürfte zum Beispiel der FC Basel im St.-Jakob-Park, dem grössten Fussballstadion der Schweiz, rund 25’000 Sitzplätze für Zuschauer freigeben. Diese müssen sich jedoch registrieren und es soll eine Maskentragpflicht herrschen.

