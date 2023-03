«Es war halt ein Job», so dachte Max Strohe früher über seinen Beruf. Heute kocht er auf Sterneniveau.

«Es war halt ein Job», so dachte Max Strohe früher über seinen Beruf. Heute kocht er auf Sterneniveau.

«In diesem Buch werden tatsächliche und fiktionale Ereignisse verwoben», schreiben Sie am Anfang von «Kochen am offenen Herzen». Und wirklich: Im einen Moment hat man das Gefühl, alles sei erfunden, im nächsten, das müsse alles wahr sein. Was ist denn nun richtig, Herr Strohe?

Es stimmt schon alles, wenn ich auch ein bisschen ausschmücke. Die Namen sind geändert, gewisse Orte auch. Wer sich aber mit mir beschäftigt, kann sich schon zusammenreimen, wer wer ist. Und es ist ja immer eine Sache mit Erinnerungen: Vielleicht habe ich Dinge falsch abgespeichert oder zeitlich nicht richtig eingeordnet. Von dem her ist der Text auch ein Stück weit fiktiv.