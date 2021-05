Hitzige Debatte – So hart wird die Basler Gastrobranche vom Mindestlohn getroffen Eine Spezialauswertung für die BaZ über die Region Nordwestschweiz zeigt: Das Gastgewerbe würde von einem Ja zum Mindestlohn besonders hart getroffen. Über die Auswirkungen sind sich Gewerkschaften und Initianten uneinig. Katrin Hauser

In der Gastronomie werden häufig niedrige Löhne bezahlt. Foto: Nicole Pont

Je näher die Abstimmung rückt, desto gereizter wird der Tonfall in der Diskussion um den Basler Mindestlohn: Während der Wirteverband die Initianten mittlerweile als «Schreibtischtäter mit netten Theorien» bezeichnet, greifen diese ihn frontal an mit dem Vorwurf, er würde seine Mitarbeitenden nicht «würdig» bezahlen.

Anlass für den bissigen Kampf um die besten Argumente ist eine statistische Auswertung, die das Bundesamt für Statistik für die BaZ erstellt hat. Darin wird aufgeschlüsselt, in welchen Berufen der Anteil an Menschen mit schlechtem Lohn in der Region Nordwestschweiz besonders hoch ist. Die Erkenntnis: Die Hotellerie und die Gastronomie wären von einem Ja zum Mindestlohn wohl am meisten betroffen. 38,8 Prozent der Beschäftigten in diesen Branchen arbeiten in der Nordwestschweiz für einen Lohn unter 4000 Franken.