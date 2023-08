Knatsch ums Joggeli – Und plötzlich droht eine Frauen-EM ohne Spiele in Basel Die Regierung sieht Basel für die Frauen-Fussball-EM 2025 als Host-City und idealen Final-Austragungsort. Doch für den FCB als Stadion-Vermieter birgt das aktuell viele Risiken. Oliver Gut Dominic Willimann

Bleibt der St.-Jakob-Park während der Frauen-EM 2025 etwa leer? Foto: Gaëtan Bally (Keystone).

Natürlich soll die Frauen-Fussball-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz auch in Basel stattfinden. Darin sind sich die Basler Regierung und der FC Basel einig. Und einig ist man sich auch, dass man dazu Hand bieten will, da es sich um eine einmalige Chance zur Förderung des Frauen-Fussballs in Land und Region handelt, um einen Katalysator zur Weiterentwicklung eben. So haben das beide Parteien im Frühjahr bekundet, als sich der Schweizerische Fussballverband um die Austragung bewarb und prompt den Zuschlag erhielt. Kurz: Basel macht mit, soll ein wichtiger Spielort dieser EM sein – und gar den Final austragen, wenn es nach der Regierung des Stadtkantons geht.