Verstoss gegen Reklameverbot – Knatsch in Liestal wegen A4-grossen Klebers 20 Jahre lang fiel der Reklamekleber eines Liestaler KMU keinem auf. Jetzt intervenierte das Hochbauamt. Auf Facebook sorgt der Fall für Diskussionen.

So gross wie ein Blatt Papier und dennoch Gesprächsthema in Liestal: Der Reklamekleber eines Liestaler KMU gibt auf Facebook zu reden, wie «20 Minuten» berichtet. Per Brief wurde die Firma Glenck Bischof aufgefordert, eine Reklame aus ihrem Fenster zu entfernen, die gegen das Reklamereglement der Stadt verstösst. Es handelt sich um einen A4-grossen Aufkleber mit dem Firmenlogo auf einem Fenster im ersten Stock der Liegenschaft, in der das KMU sein Büro hat. Und der Kleber ist dort seit mindestens 20 Jahren.

Nachdem Michael Bischof, der ehemalige Besitzer des Familienunternehmens, in dem er nach wie vor tätig ist, seinen Post in der Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt» veröffentlicht hat, sorgt der Fall für Diskussionen. Die Kommentare unter dem Post gehen von «Sind die auf der Stadtverwaltung unterbeschäftigt» bis hin zu «Die Mitarbeiter der Stadt verrichten lediglich ihre Arbeit».

Augenmass vermisst

Bischof hatte den Kleber vor rund 20 Jahren selbst angebracht. Gegenüber «20 Minuten» sagt er: «Ich weiss, ich bin im Unrecht.» Daher werde er den Kleber auch entfernen. Der Grund für seinen Facebook-Post sei gewesen, dass er sich am «Übereifer» der Verwaltung gestört habe: «Ich habe einfach das Augenmass vermisst», so Bischof. Der Brief zeigt, dass ein Mitarbeiter des Hochbauamts im Oktober 2021 den Missstand fotografisch dokumentierte. Dann dauerte es tatsächlich ein Jahr, bis der Brief mit der Aufforderung, die Reklame zu entfernen, versandt wurde.

Bischof will sich nicht so leicht geschlagen geben. Er werde die Firmenbeschriftung nun einfach an der Innenseite der Fensterscheibe anbringen. Dort sei sie nicht bewilligungspflichtig, sagt er gegenüber «20 Minuten».

Dies sehen nicht alle so, wie Marcel Meichtry von der Stadtverwaltung gegenüber «20 Minuten» sagt: «Die Bewilligungsfähigkeit einer Reklame auf oder an einem Fenster ist nicht abhängig davon, ob die Reklame auf der Aussen- oder Innenseite des Fensters angebracht ist», so Meichtry. Das Reklamereglement schreibe in diesem Fall vor, dass Werbung unterhalb der Brüstung des ersten Obergeschosses anzubringen sei. «Die Reklame ist am aktuellen Ort demnach nicht legitim angebracht worden, was zur korrekten Reaktion der Mitarbeitenden der Stadt Liestal führte», so Meichtry zu «20 Minuten».

Da sich nicht bewilligte Reklamen in letzter Zeit häufen würden, würden die Betroffenen offiziell angeschrieben. «Gern wird der Hinweis auf eine vorgängigw telefonische oder persönliche Kontaktaufnahme in derartigen Fällen entgegengenommen», sagt Meichtry.

