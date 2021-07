Bank in Turbulenzen – Knall bei Raiffeisen: Präsident tritt zurück Guy Lachappelle reagiert auf brisante Vorwürfe einer Bekannten. Diese wirft ihm in einer Strafanzeige die Weitergabe vertraulicher Geschäftsinformationen vor. Arthur Rutishauser , Holger Alich , Peter Burkhardt UPDATE FOLGT

Sein Rückzug kommt unerwartet: Guy Lachappelle gibt sein Amt als VR-Präsident der Raiffeisen-Bank ab. Foto: Keystone

Noch ist die Affäre um den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz nicht bewältigt – und nun tritt Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle Knall auf Fall zurück. Der Rücktritt erfolge auf Ende Juli, gab Raiffeisen am Donnerstag Abend bekannt. Die Amtsgeschäfte übernimmt per sofort Vizepräsident Pascal Gantenbein, der das Präsidium interimistisch bis zur nächsten Generalversammlung führen wird.

Über die Gründe steht in der Medienmitteilung von Raiffeisen nichts. Lachappelle wird sich um 17.45 Uhr an einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz in Basel dazu äussern.