Corona-Demo in Liestal – «Knacken wir die 10’000er-Marke?» Am Wochenende soll im Stedtli der grösste Covid-Protest stattfinden, den es in der Schweiz je gab. Das Ganze soll einem «überspitzten» Schauspiel gleichen, wie die Organisatoren mitteilen. Die Behörden sind noch gelassen. Benjamin Wirth

Die Organisatoren erwarten, dass zahlreiche Menschen zur Protestaktion erscheinen werden. Foto: Keystone

Es ist gut möglich, dass Liestal am Samstagnachmittag Zeuge der grössten Corona-Kundgebung wird, die hierzulande jemals stattgefunden hat. Diesen Rekord, ob man ihn nun will oder nicht, stellt zurzeit noch Chur – dort demonstrierten vor eineinhalb Wochen rund 4500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer bewilligten Demonstration gegen die aktuellen Bundesratsbeschlüsse.

Am kommenden Wochenende wird im Stedtli ein gewaltigerer Menschenauflauf erwartet, wie dem Social-Media-Kanal des Organisators, dem Verein «Stiller Protest», zu entnehmen ist. «Knacken wir die 10’000er-Marke?», lautet die eindringliche Frage, die unter den Beiträgen immer wieder gestellt wird.