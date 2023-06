Breit abgestützter Vorstoss im Nationalrat – Klybeck-Altlasten: Greift der Bund mit neuen Vorgaben ein? Nationalrätin Florence Brenzikofer (Grüne, BL) und Mitunterzeichnende verlangen für die Kantone einheitliche Standards für den Umgang mit Chemiemüll. Thomas Dähler

Florence Brenzikofer (Grüne, BL) im Nationalratssaal am Rednerpult. Mit ihrem jüngsten Vorstoss verlangt sie vom Bundesrat mehr Sorgfalt mit gefährlichen Altlasten. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Bundesrat soll die gesetzlichen Grundlagen beim Altlastenvollzug überprüfen und nötige Bodensanierungen für die ganze Schweiz einheitlich regulieren. Das verlangt ein Postulat, das Nationalrätin Florence Brenzikofer zusammen mit zahlreichen Mitunterzeichnenden in Bern eingereicht hat. Hintergrund ist eine Studie der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, die den Kanton Wallis für die Umweltpolitik loben und den Kanton Basel-Stadt rügen. Die Kritik zielt insbesondere auf die Benzidinrückstände im Basler Klybeck-Quartier.

In der vom Umweltexperten Martin Forter für die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz erarbeiteten Studie war darauf hingewiesen worden, dass der Kanton Wallis in Monthey Altlasten mustergültig entfernt habe, während sich Basel-Stadt um die Sanierung im Kleinbasel drücke. Die Studie war im vergangenen März von der «SonntagsZeitung» und der BaZ öffentlich gemacht worden. Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) von Regierungsrat Kaspar Sutter hatte den Vorwurf der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz umgehend zurückgewiesen. Der Vorwurf, die Basler Behörden würden Benzidinsanierungen verschleppen, sei nicht haltbar. Basel-Stadt halte sich an die Altlastenverordnung des Bundes.

Zu viel Spielraum

Es hat sich indes herausgestellt, dass die Altlastenverordnung des Bundes den Kantonen erheblichen Spielraum für den Umgang mit Chemiemüll zugesteht. Dies soll sich nach dem Willen von Brenzikofer und den Mitunterzeichnenden ändern. Der Vorstoss ist unter anderen auch von den Nationalrätinnen Daniela Schneeberger (FDP), Patricia von Falkenstein (LDP) und Sarah Wyss (SP) unterschrieben worden. Sie verlangen eine entsprechende Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, insbesondere eine Aktualisierung der Liste gefährlicher Stoffe mit Konzentrationswerten, eine landesweite Harmonisierung der zugelassenen Grenzwerte sowie, bei nötigen Sanierungen, einen einheitlichen Vollzug durch die Kantone.

Der Umgang mit Benzidin ist heute nicht ausdrücklich geregelt. «Das verleitet die Behörden, die nötigen Messungen nicht durchzuführen», sagt Brenzikofer der BaZ. Wenn die entsprechenden Stoffe in der Altlastenverordnung regelmässig nachgeführt würden, wären die kantonalen Behörden sensibilisiert und dazu motiviert, die nötigen Untersuchungen aufzunehmen.

Unterschiedliche Ressourcen

«Heute sind das nötige Fachwissen und die personellen Ressourcen in den Kantonen sehr unterschiedlich – und entsprechend auch der Vollzug», sagt Brenzikofer. Für Spezialstoffe wie Benzidin müssten deshalb Grenzwerte für Altastensanierungen und Trinkwasser auf Bundesebene verbindlich geregelt werden.

Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) plant demnächst Anpassungen mehrerer Verordnungen im Umweltbereich. Brenzikofer hofft deshalb, dass sich der Bundesrat bereit erklärt, ihr Postulat entgegenzunehmen und die verlangten Massnahmen ebenfalls im Rahmen der bevorstehenden Verordnungsrevisionen zu berücksichtigen – zumal der Verstoss breit abgestützt sei.

Mit dem Bundesrat unzufrieden

Brenzikofer hat dem Bundesrat bereits im März in einer Interpellation Fragen zur Benzidinstudie der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz gestellt. «Die Antworten haben mich nicht zufriedengestellt», sagt sie. Deshalb habe sie jetzt zusammen mit Mitunterzeichnenden das Postulat eingereicht. Der Bundesrat hat sich in seiner Antwort auf die im März eingereichte Interpellation auf den Standpunkt gestellt, ein einheitlicher Vollzug durch die Kantone sei auf hohem Niveau sichergestellt. Mit den rund 70 Stoffen in der Altlastenverordnung sei das Schadstoffspektrum für die meisten belasteten Standorte abgedeckt. Ein Kanton könne auch für nicht explizit aufgelistete Stoffe wie Benzidin einen Konzentrationswert festlegen. Benzidin werde entsprechend bei einer Beurteilung berücksichtigt.

Dem widerspricht die Studie der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Martin Forter, der Verfasser der Studie, sagte der BaZ im vergangenen März, die Untersuchungen im Klybeck seien «lückenhaft». Die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass Bereiche des Untergrunds und teilweise auch das Grundwasser mit Benzidin belastet seien. Bis 1971 wurde im Klybeck von Ciba-Geigy Benzidin bei der Herstellung von Farbstoffen verwendet. Das Problem möglicher Rückstände wurde später in einem Altlastenvertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und den Nachfolgeunternehmen Novartis und BASF geregelt, dessen Inhalt nicht öffentlich ist.

Aus dem einstigen Industriequartier soll ein trendiges Wohnquartier werden. Möglichst ohne Altlasten. Foto: André Muelhaupt

