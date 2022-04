Aufstieg vier Jahre nach Abstieg – Kloten ist wieder in der richtigen Liga Der EHC krönt eine starke Saison mit der hoch verdienten Rückkehr in die National League. Und will sich in den nächsten Jahren wieder kontinuierlich steigern. Marco Keller Dominic Duss

Das 1:0 reisst die Fans des EHC Kloten von den Sitzen: Nach dem Spiel brechen in der Arena alle Dämme. Foto: Robert Pfiffner

Zehn Minuten vor Spielende standen alle Fans des EHC Kloten und eine Viertelstunde nach der letzten Sirene wäre es niemandem in den Sinn gekommen, sich wieder zu setzen. Jubel, Freude und einfach Erleichterung: Die Supporter des EHC Kloten hatten diesen Aufstieg erdauert, vier mühselige Jahre lang in den Niederungen der Zweitklassigkeit und feierten ihn nun dementsprechend. «Schwizer, Schwizer Meischter», ertönte es aus vielen tausend Kehlen.



Die Saisonbilanz zeigt: Ein anderer Aufsteiger als Kloten wäre kaum denkbar gewesen. Das Team stellte mit 126 Punkten einen neuen Qualifikationsrekord für die Swiss League auf und verlor nur einmal zwei Partien in Folge. Der EHC erzielte in der Regular Season 217 Tore, mehr als jeder andere Club, hatte im Trio Faille, Figren sowie Marchon die überragenden Spieler (255 Skorerpunkte) und kassierte auch die wenigsten Gegentore.