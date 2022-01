Wetter in der Schweiz – Klirrende Kälte in den höheren Alpentälern und im Jura Ein unfangreiches Hochdruckgebiet hat der Schweiz vielerorts eine klare Nacht gebracht – und an einigen Orten Temperaturen von beinahe -30 Grad. Vom Kälterekord ist das Land aber noch weit entfernt.

Noch um 9 Uhr am Vormittag ist in La Brévine eine Temperatur von fast -27 Grad gemessen worden. Foto: Stefan Meyer (Keystone/Archiv)

Die Schweiz sei eine Gefriertruhe, überschrieb SRF Meteo am Mittwoch einen Artikel auf seiner Website. Die SRF-Meteorologen massen auf der Alp Hintergräppelen im Toggenburg mit -28,4 Grad die tiefste Temperatur.

Noch um 9 Uhr habe man in La Brévine NE -26,8 Grad registriert, teilte Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Ungewöhnlich ist der Wert für den Ort im Neuenburger Jura laut Meteoschweiz allerdings nicht. Vor 35 Jahren, am 12. Januar 1987, wurde im «Sibirien der Schweiz» der absolute Kälterekord von -42,5 Grad aufgestellt.

Weiter nach der Werbung

Grund zum «Bibbern» gab es auch im Flachland. Schweizweit seien die Temperaturen am Mittwochmorgen unter null Grad gelegen, schrieb SRF Meteo. In Basel gab es demnach in der Früh -4,8 Grad, in Bern -2,2 Grad und am Zürcher Flughafen -1,4 Grad. Eine Ausnahme bildet Genf: Dort wurden exakt 0 Grad gemessen.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.