Die Zulassungs­beschränkung für Ärzte werde «zu noch längeren Wartezeiten für Patientinnen und Patienten führen», so die Überzeugung der Birshof-Verantwortlichen (Bild: Birshof-Klinik an der Reinacherstrasse in Münchenstein).

Foto: Kostas Maros