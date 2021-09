Ein neues Konzertformat – Klingt so das klassische Konzert der Zukunft? Das Kammerorchester Basel wagt sich in neue Gefilde vor. Am Samstagabend präsentierte es im Don Bosco eine experimentelle Kombination aus klassischer Musik, DJ-Pult und Lichtshow. Lukas Nussbaumer

Es kommt definitiv frischer Wind in das klassische Konzertleben Basels. Nachdem bereits das Sinfonieorchester mit der Konzertreihe «Concert Lounge» ein Aufeinandertreffen von Klassik mit Pop, Jazz und Elektro angekündigt hat (die erste Ausgabe musste leider abgesagt werden), zeigt sich auch das Kammerorchester in dieser Saison von seiner experimentierfreudigen Seite. Am Samstagabend fand die erste Ausgabe des neuen Konzertformats «Don Boscos Garden» statt, in dem die Grenzen des traditionellen Konzerterlebnisses gesprengt werden.

Eine Kostprobe dessen, was es erwartete, erhielt das Publikum am Samstag bereits im Eingangsbereich des Don Bosco, also bei der ehemaligen Kirche gleichen Namens an der Waldenburgerstrasse, wo es von einer Performance-Einlage mit poetischer Rezitation und elektronischen Geräuschen begrüsst wurde. Produziert wurden diese von Medienkünstler Janiv Oron, der im Konzertsaal an einem DJ-Pult sass. Die Klänge – sie erinnerten an Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher oder das Klopfen auf Holz – wurden von Thomas Giger visuell durch grüne Lichtlinien illustriert.