Kommentar zur Abstimmung in Basel - Klimaschutz heisst nicht nur Parkplätze streichen und Bäume pflanzen

Lieber Bäume statt Parkplätze. Wer so schemenhaft denkt, verkennt die Komplexität der Diskussion. Und dass beim Baumaterial Holz noch eine gewaltige Entwicklungsmöglichkeit besteht. Foto: Nicole Pont

Das Argument mit den Bäumen und dem Klimaschutz zog bei der Hörnli-Abstimmung wenig. Rot-Grün hat sich zwar für den Abbau von 48 Parkplätzen starkgemacht, überzeugte aber nicht. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Hörnlifriedhof selber ein grosser Grünraum mit vielen Bäumen ist. Andererseits bringt Rot-Grün immer dann Bäume ins Spiel, wenn es um Parkplatzabbau oder Umgestaltung geht. Würden sie dieses Engagement ernst meinen, so würden sie sich für die finanzielle Unterstützung der Waldbesitzer in der Region einsetzen, zum Beispiel durch einen Waldnutzungsobolus oder der Verpflichtung, bei öffentlichen Bauten auf regionales Holz zu setzen. Das wäre ein echter Beitrag an den Klimaschutz und für die heimischen Bäume.