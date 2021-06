Nach gescheitertem CO₂-Gesetz – Klimaschützer drohen, Zürich lahmzulegen Radikale Aktivisten wollen die Regierung zu Massnahmen für die CO₂-Reduktion nötigen. Rico Bandle

«Die Zeit läuft ab»: Aktivistinnen von Extinction Rebellion in Lausanne, Juni 2020. Foto: Keystone

Nach der Ablehnung des CO₂-Gesetzes will der Schweizer Ableger der Klimabewegung Extinction Rebellion die Einführung von Klimamassnahmen mit der Brechstange durchsetzen. Am Dienstag soll dem Bundesrat ein Brief überreicht werden mit einem Forderungskatalog – und einer deutlichen Ankündigung von Konsequenzen. «Wenn nicht sofortige Klimaschutzmassnahmen ergriffen werden, sehen sich Bürgerinnen und Bürger moralisch dazu verpflichtet, die grösste Stadt des Landes lahmzulegen», schreibt die Bewegung.

Konkret geht es um drei Punkte. Der Bundesrat soll erstens: «Die Wahrheit über das Ausmass der Klima- und Umweltkatastrophe klar und unmissverständlich kommunizieren.» Zweitens: «Sofort handeln, um den Kollaps zu verhindern.» Drittens: «Eine BürgerInnenversammlung einberufen, deren Beratungen die dringende Dekarbonisierung des Landes einleiten sollen.» Mit «BürgerInnenversammlung» ist ein Gremium von zufällig ausgewählten Menschen gemeint, das als eine Art Mini-Demokratie die langwierigen Prozesse des aktuellen Systems beschleunigen soll.