Abfackeln von Gas – Klimaschädliches Flaring: Kleine Feuer überall Weltweit brennen Firmen bei der Förderung von Öl grosse Mengen Gas ab, weil sich der Verkauf nicht lohnt. Dass dabei klimaschädliche Substanzen in die Atmosphäre gelangen, wird toleriert. Dabei könnte man dies vermeiden. Christoph von Eichhorn

Gasfackel der Erdölraffinerie Shell Chemical LP erleuchtet am 21. August 2019 in Norco, Louisiana, den Himmel. Foto: Drew Angerer (Getty Images)

Überall kleine Brände. So sieht die Welt auf der Karte des Onlineprojekts Skytruth aus: Orange flackernde kleine Punkte leuchten auf allen Kontinenten, in Nordafrika, auf der Arabischen Halbinsel, in Sibirien, Indonesien, Kanada, den USA. Die Erde brennt jeden Tag an Tausenden Stellen, so zeigen es die Satellitenaufnahmen klar und deutlich.