«Hot Cities» im Vitra Design Museum – Klimaresistent – was wichtig wäre Die Ausstellung «Hot Cities» richtet den Blick auf die Städte der arabischsprachigen Welt und zeigt, wie diese mit klimatischen Extremen umgehen.

Ein Innenhof mit einem Laubengang und dem Flair der arabischen Welt: Die Installationsansicht. Foto: Vitra Design Museum / Rashid & Ahmed bin Shabib

Waldbrände, Erdrutsche, Überschwemmungen, Starkregen und extreme Hitze gab es schon früher. Auffallend ist, wie kontinuierlich diese Ereignisse mittlerweile auftreten. Kein Zweifel, der Klimawandel macht vor keiner Region halt, und die Erderwärmung stellt uns vor grosse Herausforderungen. Dabei haben wir es – das Bild klingt in diesem Zusammenhang absurd – erst mit der Spitze des Eisbergs zu tun.

Die Ausstellung «Hot Cities. Lessons from Arab Architecture» des Vitra Design Museum in Weil am Rhein richtet den Blick auf die Metropolen der arabischsprachigen Welt und untersucht, wie diese Städte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner mit den Extremen des Klimas in ihrer Region umgehen. Sie zeigt auf, was wir in Europa von dortigen Beispielen in Architektur und Städtebau lernen können, wenn wir unsere gebaute Umwelt klimaresistenter machen wollen.

Theorie und Praxis

Die Ausstellung beschränkt sich auf einen Raum. Konzipiert ist sie wie eine Art Innenhof oder Atrium mit einem umlaufenden Laubengang. Jede der zehn Nischen ist mit einem Arbeitsplatz versehen, wobei die ihn begrenzenden Seitenwände jeweils einem Land oder einer Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Problematik und ihren spezifischen Lösungsansätzen gewidmet sind.

Zu jedem Land – vertreten sind beispielsweise Marokko, Algerien, Libyen, Sudan, Libanon, Syrien, Bahrain, Kuwait und Irak – liegen entsprechende Magazine und Kisten auf, die im Lauf der Ausstellung mit Dokumentationsmaterialien ergänzt werden und die Besucherinnen und Besucher vor Ort einladen, diese zu studieren und ihre eigenen Forschungen zu betreiben. Im Innenhof selbst befindet sich ein Tisch mit farbigen Architekturmodellen, die auf spielerische Art illustrieren, was in den kojenartigen Nischen theoretisch entwickelt wird.

Effektive Ideen

Sorgfältiger Umgang mit Ressourcen bei geringen finanziellen Mitteln – so lassen sich die Vorgaben in den unterschiedlichen Ländern und Städten im Kampf gegen Hitze und Trockenheit zusammenfassen. Die vorgeschlagenen Möglichkeiten variieren. Die Rede ist im Libanon von hohen Mauern und begrünten Innenhöfen, die Schatten und Schutz vor Hitze bieten und den städtischen Wärmeinseleffekt abmildern.

In Tunesien sind es lokale Materialien wie Stampflehm oder Steine, mit denen Windtürme erbaut werden, die den Luftstrom einfangen und lenken, um eine natürliche Kühlung zu ermöglichen. Traditionelle bahrainische Bauten, gefertigt aus nachhaltigen Materialien wie Palmblättern oder Korallensteinen, setzen auf natürliches Licht, thermische Masse und effiziente Luftzirkulation, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Im Irak verbessern grosse Fenster mit Holzgittern, sogenannte Mashrabiyas, den Luftstrom zusätzlich. Auf Dächern errichtete Windtürme, Badgir (persisch) oder Malqaf (ägyptisch.) fangen Brisen ein, um Innenräume zu kühlen. In Syrien setzt man auf Qanats, unterirdische Tunnel, die das Grundwasser anzapfen, um passive Kühlung und Bewässerung zu ermöglichen. Zudem verwendet man Materialien wie Kalkstein und Basalt, die eine ausgezeichnete Wärmedämmung bei Tag und eine Wärmespeicherung in kalten Nächten garantieren.

In der Schweiz realisierbar?

Die «Lessons from Arab Architecture» sind vielfältig, doch könnten sie auch in der Schweiz angewendet werden? Lassen die schweizerischen Gesetze solche baulichen Massnahmen zu, oder müssten sie nicht zuerst an die neuen klimatischen Anforderungen angepasst werden? Wären das Bauinspektorat, die Stadtgärtnerei und die kantonale Denkmalpflege bereit, sich auf solch neues Terrain einzulassen, um die klimatischen Bedingungen in den Städten zu verbessern? Weder Architekten noch Landschaftsplaner waren bereit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und entsprechende Antworten zu geben.

