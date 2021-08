Abo Wegen Klimawandel Die Landwirtschaft muss sich erneuern

Rekordhochwasser in Europa, Rekordhitzewelle in Kanada, Rekordtrockenheit in Kalifornien: Wetterextreme suchen den Globus heim. Im Baselbiet werden Lösungen für den Anbau unter diesen Bedingungen gesucht. Im Fokus steht der Boden.