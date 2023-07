Landesweite Protestaktion – Klimakleber sorgen in ganz Deutschland für Verkehrsstörungen Die Gruppe «Letzte Generation» hat angekündigt, am Freitag ganz Deutschland lahmlegen zu wollen. Die Aktivisten behinderten mit Klebeaktionen in 26 Städten den Autoverkehr.

Ein Mitglied der «Letzten Generation» blockiert eine Strasse in Sachsen, Dresden – und trägt dabei eine Maske mit dem Gesicht von Bundeskanzler Scholz (14. Juli 2023). Foto: Robert Michael (Keystone)

Aktivisten der Klimaschutzgruppe «Letzte Generation» haben am Freitag mit Klebeaktionen den Autoverkehr in mehreren deutschen Städten behindert. In Berlin nahmen die Aktivistinnen und Aktivisten mehrere Hauptstrassen ins Visier, unter anderem an der Siegessäule und in der Nähe des Hauptbahnhofs. Im gesamten Bundesgebiet fanden nach Angaben der Protestgruppe mindestens 36 Sitzblockaden in 26 Städten statt.

Die Aktionen richteten sich den Angaben zufolge gegen die Bundesregierung, der die Gruppierung einen Bruch des Klimaschutzgesetzes vorwarf. «Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps», erklärte Sprecherin Carla Rochel. «Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten.»

Die Polizei trägt einen Klimaaktivisten weg, der mit anderen die Fahrbahnen rund um die Siegessäule in Berlin blockiert hatte. Foto: Paul Zinken (Keystone)

Auf Rollfeld festgeklebt

In dutzenden Städten kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. In Potsdam klebten sich Aktivisten auf einer Brücke fest. Teilweise hielten Menschen die Aktivisten von ihren Klebeaktionen ab, etwa im nordrhein-westfälischen Recklinghausen. Eine Aktivisten wurde dabei leicht verletzt.

Weitere Klebeproteste gab es unter anderem in Nürnberg, Dresden, Leipzig und Koblenz. Am Donnerstag hatten Aktivisten der Gruppe für mehrere Stunden die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Die Aktion traf viele Urlauber, die zu Beginn der Sommerferien mit dem Flugzeug verreisen wollten. Dutzende Flüge wurden annulliert.

